Каліфорнійський стрілець добре озброєний і досі на свободі — поліція

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Стрілець продовжує перебувати на свободі, правоохоронці його шукають і намагаються затримати. До операції залучені співробітники ФБР та Секретної служби США, про стрілянину доповіли президентові Бараку Обамі.

За даними поліції, стрільців могло бути три. Злочинці вели вогонь на території заводу, який обслуговує людей з обмеженими можливостями. На території заводу знайшли підозрілий предмет, який може бути вибухівкою.

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Наразі поліція підтвердила загибель трьох людей, більше 20 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що у каліфорнійському місті Сан-Бернардіно в результаті стрілянини загинули, за попередніми даними, 20 осіб.