ЗМІ: США просили владу Швеції допомогти у затриманні Сноудена

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал SVT.

За його даними, лист було відправлено з посольства США в Копенгагені поліції в Данії, Норвегії, Швеції і Фінляндії 27 червня 2013 року. У ньому розповідається, що Сноуден перебуває в міжнародному аеропорту в Москві, і що американські служби не знають, куди він збирається відправитися далі, але може прилетіти в будь-яку з чотирьох північних країн.

У посланні зазначено, що у Сноудена більше немає американського паспорта, але влада США готова негайно підготувати будь-які документи для його екстрадиції.

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В іншому листі, направленому з посольства США в Стокгольмі в мін'юст Швеції зазначається, що допомога Сноудену може ускладнити співпрацю між поліцією Швеції і США.

Як повідомляв УНІАН раніше, Європарламент прийняв резолюцію з вимогою припинити кримінальне переслідування колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена, який зараз переховується від влади США в Росії.