Британія підстрахує винищувачами свої бойові літаки від зіткнень з авіацією РФ у небі Сирії

Домовленість про це була досягнута на тлі зростання занепокоєння щодо можливих випадкових зіткнень з російськими літаками у сирійському повітряному просторі, передає РБК з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що більш досконалий радар винищувачів Typhoon і їхні можливості протиповітряної оборони допоможуть бойовим літакам Tornado у забезпеченні безпеки і виконанні наступального завдання.

Крім того, після атаки Туреччини на російський бомбардувальник Су-24 Росія розмістила в Сирії комплекси С-400. "Будь-які літаки, які злітають з британської авіабази Акротірі (на Кіпрі - Ред.), негайно потрапляють у радіус дії російських комплексів, і можливості винищувачів Typhoon захистити себе й інших дуже знадобляться", – пояснив авіаексперт Джон Лейк.

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Нагадаємо, два британські винищувачі Typhoon прибули на авіабазу Королівських ВПС на Кіпрі минулого четверга, де вже розташовувалися шість бойових літаків Tornado. Винищувачі Typhoon приєдналися до повітряної операції проти «Ісламської держави» в Сирії у ніч на п'ятницю.

Видання зазначає, що, незважаючи на те, що Typhoon є більш сучасним літаком, він на відміну від Tornado не здатний нести деякі основні заряди і ракети, використовувані для знищення головних цілей терористів, таких як командні центри. Водночас радари Typhoon можуть точніше розпізнавати цілі, а їхні пілоти володіють набагато більшою ситуативною обізнаністю.

Крім того, Typhoon здатний нести ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності для самооборони.

Вчора УНІАН повідомляв, що винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великобританії завдали другої серії ударів по бойовиках екстремістського руху "Ісламська держава" в Сирії. Цілями бомбардувань стали нафтоносні райони, контрольовані бойовиками.