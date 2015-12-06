ЗМІ: іспанська поліція арештувала 10 громадян України, які перевозили 13 тонн гашишу
21:59, 06 грудня 2015Світ
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Іспанська поліція заарештувала 10 громадян України, які перевозили на судні 13 тонн гашишу.
Судно було затримано близько сицилійського острова Пантеллерія \ flickr.com/photos/sermarr
Правоохоронці декількох країн провели спецоперацію в Середземному морі, в результаті якої затримано судно, на борту якого перевозили 13 тонн гашишу, повідомляє Газета.ru з посиланням на іспанське видання La Vanguardia.
Читайте такожУ Франції зловили контрабандистів, які намагалися провезти 2 тонни кокаїнуЗазначається, що операція почалася кілька місяців тому з подачі іспанських поліцейських, але в пошуках брали участь силовики Італії, Туреччині і Греції.
Судно було затримано поблизу сицилійського острова Пантеллерія, було арештовано 11 осіб, у тому числі десятьох громадян України та одного громадянина Грузії.
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