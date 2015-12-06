ЗМІ: іспанська поліція арештувала 10 громадян України, які перевозили 13 тонн гашишу

Правоохоронці декількох країн провели спецоперацію в Середземному морі, в результаті якої затримано судно, на борту якого перевозили 13 тонн гашишу, повідомляє Газета.ru з посиланням на іспанське видання La Vanguardia.

Читайте такожУ Франції зловили контрабандистів, які намагалися провезти 2 тонни кокаїнуЗазначається, що операція почалася кілька місяців тому з подачі іспанських поліцейських, але в пошуках брали участь силовики Італії, Туреччині і Греції.

Судно було затримано поблизу сицилійського острова Пантеллерія, було арештовано 11 осіб, у тому числі десятьох громадян України та одного громадянина Грузії.