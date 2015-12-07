Столтенберг: не може бути угоди "взаємозамінності" з Росією у справі Сирії та України

Про це Столтенберг сказав, відповідаючи на запитання, чи заангажованість Москви у Сирії спричинить більшу гнучкість позиції щодо дій Росії в Україні, повідомляє Польске радіо.

У розмові, яку в неділю опублікувало серед іншого видання «La Repubblica», генеральний секретар НАТО заявив, що: «Ми повинні залишатися напоготові у справах України, тому що повага до кордонів і суверенітету країни є основними». «Але в той же час, ми повинні зосередитися на тому, щоб знайти рішення в Сирії» - заявив Столтенберг.

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Генсек НАТО підкреслив, що Альянс ніколи не намагався ізолювати Росію. «Коли почалася криза в Україні, ми вирішили призупинити співпрацю з Росією, проте залишаючи відкриті канали політичного з’вязку» - пояснив глава НАТО.