Siemens пообіцяла навчати прибуваючих до Німеччини мігрантів

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі, керівництво компанії Siemens підтримує ідею про те, що мігранти не є тягарем для економіки країни, а рішенням демографічної проблеми в країні зі старіючим населенням, а також проблеми нестачі робочих рук.

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У той же час Асоціація малого і середнього бізнесу Німеччимігрантів, якщо ті не знають німецьку мову і не володіють необхідною кваліфікацією.

У листопаді канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в Німеччину в цьому році прибуде в загальній складності близько мільйона мігрантів.

А міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр сказав, що Євросоюз повинен встановити ліміт на кількість прийнятих мігрантів і надавати притулок лише тим, хто дійсно цього потребує.