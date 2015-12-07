На російський телеканал "Дождь" "завітали" прокуратура та пожежники МНС

Останкінська міжрайонна прокуратура проведе перевірку діяльності телеканалу «Дождь».

Про це написала у своєму Facebook гендиректор «Дождя» Наталія Синдєєва, приклавши фотографії прокурорського повідомлення.

У документах не йдеться про те, що послужило приводом перевірки, проте уточнюється, що вона проводиться на підставі звернень громадян. У коментарі РБК Синдєєва заявила, що вона поки не знає про причини перевірки і що їй нема чого додати до опублікованого в соцмережах. У повідомленні Останкінської міжрайонної прокуратури зазначається, що вона проводить перевірку законодавства щодо протидії екстремізму і тероризму, трудового законодавства та законодавства про ліцензування.

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Прокуратура просить керівництво «Дождя» надати доступ до приміщень, де розташовується телеканал, і обладнання. Крім того, керівництво каналу має передати до прокуратури копії наступних документів: договір оренди приміщення, трудові договори, посадові інструкції, штатний розклад, технічну документацію на обладнання, список іноземних співробітників, бухгалтерські документи про сплату зарплати і податків, трудові книжки працівників та інше.

Крім того, Наталія Синдєєва також написала в Facebook, що на «Дождь» прийшли пожежники МНС, не уточнивши мети їх приходу.

Нагадаємо, у вересні 2015 року депутат Держдуми від «Единой России» і лідер партії «Родина» Олексій Журавльов направив генпрокурору Росії Юрію Чайці запит з проханням перевірити дотримання телеканалом «Дождь» положень законодавства та умов ліцензії.