Названі кращі зимові напрямки 2016 року за версією National Geographic

Зокрема, в топ-10 потрапили два європейських напрями - Вільнюс і Дублін, пише Lenta.ru. В Литву автори пропонують їхати заради готичних церков та черепичних дахів. В Ірландію - заради новорічного фестивалю (New year's Festival), який проходить в Дубліні з 30 грудня по 1 січня.

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Америка представлена в списку Санта-Барбарою (США), де National Gegraphic радить відвідати Міжнародний кінофестиваль, що проходить на початку лютого, і Меридою (Мексика), в якій мандрівники можуть освоїти традиційну місцеву кухню. Цінителям пляжного відпочинку автори радять побувати на острові Чилое (Чилі), а любителям маскарадів у Сан-Хуані (Пуерто-Ріко), де в середині січня проходить великий вуличний фестиваль.

В Африці National Gegraphic радить відвідати Національний парк Хлухлуве-Умфолозі (ПАР), де під час сафарі можна побачити «велику п'ятірку» (до неї входять лев, слон, носоріг, леопард і буйвол).

В Азії мандрівникам варто відправитися в розташований на Тайвані Тайбей, де в середині лютого проходить вражаючий фестиваль небесних ліхтариків, і в Аль-Айн - четвертий за чисельністю місто ОАЕ.

Океанія представлена в списку найбільшим з островів Кука - Раротонгой, куди автори списку пропонують вирушити шанувальникам незайманої природи і снорклінга.

National Geographic почав виходити в жовтні 1888 року, через 9 місяців після заснування Національного географічного товариства США, ім'я якого він і носить. Тираж американської версії становить 4 млн примірників, загальний світовий тираж перевищує 8 млн. Видання виходить 36 мовами.