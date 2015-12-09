Туреччина пояснила рішення відправити своїх військових до Іраку

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Як наголошується, військові були відправлені для захисту тренувального табору на півночі країни.

Давутоглу додав, що це був акт солідарності, а не агресії.

Раніше прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді звернувся до генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга з проханням використовувати повноваження, щоб змусити Туреччину вивести війська з північної частини країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

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У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.