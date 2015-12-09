Чехія готується до повернення контролю на кордонах

Як повідомляє Польське Радіо, наприкінці 2007 року Чехія разом з усіма своїми сусідами стала частиною шенгенської зони, таким чином всі її кордони стали внутрішніми межами Шенгену.

Питання відновлення прикордонного контролю виникло у зв’язку з імміграційною кризою, а також терористичними атаками в Парижі.

З моменту вступу Чехії до шенгенської зони було скасовано інфраструктуру на всіх кордонах цієї країни. Якщо Празі потрібно буде терміново відновити прикордонний контроль, офіцери просто не матимуть місця для роботи. Крім того, Чехія ліквідувала як таку прикордонну службу, що раніше перевіряла людей, які перетинають наземний кордон.

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І хоча поки що про відновлення контролю в Євросоюзі говорять лише гіпотетично, міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец зазначає, що Чеська Республіка повинна бути готовою до такого повороту подій. Якщо це станеться, поліції доведеться використовувати переносні пункти контролю. Між тим, чехам сьогодні достеменно невідомо, де ці пункти встановлювати.

Як повідомляв УНІАН, на тлі міграційної кризи в Європі держави Євросоюзу збираються повернути контроль на внутрішніх кордонах на триваліший термін, ніж дозволені на даний момент півроку. За словами міністр закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, якщо робота з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу буде недостатньо ефективною, кожен з його членів, очевидно, має дістати можливість контролювати власні кордони більш як півроку.