ЗМІ: Російські силовики у п'ять разів збільшили замовлення гранатометів для придушення "масових заворушень"

Про це повідомив в. о. начальника стрілецько-гарматного виробництва ковровського заводу імені Дегтярьова Сергій Пустовалов, повідомляє ТАСС.

Він розповів, що основними замовниками гранатометів є МВС, ФСБ і Міноборони. Пустовалов зазначив, що комплекс ефективний при боротьбі з озброєними злочинцями при захопленні ними транспортних засобів. Також РГС-50М застосовується, коли терміново необхідно відкрити двері захопленої терористами будівлі. Крім того, гранатомети часто використовуються при масових заворушеннях у виправно-трудових колоніях, зазначив Пустовалов.

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Представник заводу додав, що зброя, завдяки вхідним до його складу гранатам, надає психологічний, шоковий і сліпуче вплив на злочинця. Недорогий у виготовленні, зручний в експлуатації», - сказав він.