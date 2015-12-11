У Росії заявили про загрозу перенесення бойових дій ІДІЛ у Центральну Азію й Кавказ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Міноборони РФ у Москві сказав міністр оборони Сергій Шойгу.

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"Розширює зони впливу "Ісламська держава". Захоплено бойовиками близько 70% території Сирії і більшість районів Іраку. Чисельність терористів становить понад 60 тис. осіб. Існує загроза перенесення їхніх дій у Центральну Азію і Кавказ", - сказав Шойгу.

Вчора сирійські військові повідомили, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» захопили стратегічно важливе місто в провінції Хомс.