У Росії заявили про загрозу перенесення бойових дій ІДІЛ у Центральну Азію й Кавказ
17:16, 11 грудня 2015Світ
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У Міністерстві оборони РФ заявили про загрозу перенесення бойових дій "Ісламської держави" в Центральну Азію і Кавказ.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Міноборони РФ у Москві сказав міністр оборони Сергій Шойгу.
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"Розширює зони впливу "Ісламська держава". Захоплено бойовиками близько 70% території Сирії і більшість районів Іраку. Чисельність терористів становить понад 60 тис. осіб. Існує загроза перенесення їхніх дій у Центральну Азію і Кавказ", - сказав Шойгу.
Вчора сирійські військові повідомили, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» захопили стратегічно важливе місто в провінції Хомс.
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