Голландський музей замінить неполіткоректні назви картин - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Independent.

Співробітники музею перевіряють інтернет-каталог з 220 тисяч оцифрованих експонатів, виявляючи найменування, які можуть здатися образливими.

Вже змінено близько 200 назв. Наприклад, картина Симона Маріса 1900 року «Молода негритянка» перейменована в «Дівчину з віялом».

Читайте також З музею Верони викрадено картини Рубенса й Тінторетто - ЗМІ

«Суть у тому, щоб не використовувати визначення, які білі люди давали представникам інших рас», - сказала керівник історичного відділу музею Марта Госселінк. «Наприклад, нас, голландців, іноді зневажливо називають "сирними головами". І нам було б неприємно, якби ми прийшли в музей в іншій країні і побачили б там картину з назвою "Сирноголова жінка з сирноголовою дитиною", - пояснила Госселінк.

Серед слів, що підлягають заміні, є також «магометанин» - архаїчне найменування мусульманина.

Читайте такожУкраїна готова спільно з голландськими правоохоронцями провести розслідування щодо викрадених в Нідерландах картин - Деканоїдзе

Державний музей Нідерландів заснований в 1808 році, королем Голландії Луї Бонапартом, братом Наполеона I. Відкритий для публічного відвідування в 1815 році. У його колекції понад 1,1 мільйона експонатів.