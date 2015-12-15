Саудівська Аравія і ряд арабських країн можуть направити спецпідрозділи в Сирію - Reuters

Про це повідомив у вівторок саудівський міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.

"Це обговорюється. Така можливість не виключена", - заявив аль-Джубейр. За його словами, дане питання обговорюють Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар і Бахрейн.

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Як повідомляв УНІАН, раніше влада Саудівської Аравії оголосила про створення військової коаліції ісламських держав для протидії тероризму.