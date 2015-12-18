Сьогодні в Гюмрі будуть судити російського військового-вбивцю вірменської сім'ї із 7 осіб
07:51, 18 грудня 2015Світ
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Судовий процес у справі про вбивство родини Аветисян російським військовим Валерієм Пермяковим розпочнеться у п'ятницю у вірменському місті Гюмрі.
Засідання у справі Пермякова відбудеться на російській військовій базі / news.am
Виїзне судове засідання відбудеться на території 102-ї російської військової бази, повідомляє РІА Новости з посиланням на судовий департамент Вірменії.
Засідання суду призначене на п'ятницю на 12.00 на території російської військової бази.
"Судове засідання буде публічним, а вхід – вільним", - йдеться у повідомленні.
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За версією слідства, 12 січня цього року Пермяков, рядовий зі 102-ї російської військової бази в Гюмрі, самовільно залишив частину зі зброєю, вбив сімох членів вірменської родини, серед них - двох малих дітей, і спробував втекти до Туреччини. Провину у вбивстві він вже визнав.
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