Нові "Зоряні війни" за добу прокату зібрали чверть мільярда доларів

Офіційно на кіноекрани в США фільм вийшов 18 грудня, передає Lenta.ru. Фільм "Зоряні війни: Пробудження сили" зібрав у кінопрокаті США і Канади $120 млн, ще $130 млн - в інших країнах, уточнює компанія Walt Disney.

Читайте такожНові "Зоряні війни" побили рекорд прем'єрних зборів у США - BBCСтрічка обійшла попереднього рекордсмена по касі - картину "Гаррі Поттер і Дари Смерті частина 2", яка в 2007 році за перший день прокату в Північній Америці зібрала $91,1 млн.

Walt Disneyрозраховує також побити рекорд по зборах за перший вікенд (тобто за 19 та 20 грудня). Поки найбільшу касу за перші вихідні після прем'єри зібрав фільм "Світ юрського періоду": за останні два дні травня 2015 року він приніс творцям $208,4 млн доходу.

Тільки в одних США "Зоряні війни: Пробудження сили" стартував у 4 тис. кінотеатрів. Перший, закритий показ "Зоряних воєн" відбувся 14 грудня в Лос-Анджелесі, 15 грудня - в Лондоні. Фільм вже на старті мав рейтинг дев'ять з десяти в каталозі IMDb.

Майбутні касові збори можна було передбачити за передпродажем квитків, яка почалася в листопаді. У більшості країн вона викликала ажіотаж серед шанувальників кіносаги. Сьомий епізод "Зоряних воєн" зібрав більше $100 млн ще до початку показу.

Режисером сьомого епізоду виступив Джей Джей Абрамс. Головні ролі виконали Джон Бойега, Дейзі Рідлі і Адам Драйвер, а також актори з оригінальної трилогії - Керрі Фішер, Харрісон Форд і Марк Хемілл.

Сьомий епізод "Зоряних воєн" відкрив нову трилогію-сіквел. Наступний фільм випустять в 2017 році, третій - в 2019 році. Восьмий епізод поки не отримав назви. Режисером призначено Райана Джонсона ("Петля часу", "Пуститися берега"). Передбачається, що в проект повернуться виконавці головних ролей у сьомій картині - Джон Бойега і Дейзі Рідлі.

"Зоряні війни" - фантастична кіноепопея, створена режисером Джорджем Лукасом. Складається з оригінальної трилогії (1977-1983) і трилогії-пріквела (1999-2005).