Поліція Лас-Вегаса з'ясувала, що ДТП з наїздом на натовп пішоходів була навмисною

Про це повідомила поліція після перегляду відео з камер спостереження. При цьому влада міста виключає можливість теракту, передає Бі-бі-сі. Водій виїхала на тротуар, де збила групу пішоходів. Потім машина виїхала назад на вулицю і потім ще раз виїхала на тротуар, де збила іншу групу пішоходів. Потім жінка поїхала далі по напрямку до готелю, де зупинилася.

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За свідченням очевидців, автомобіль рухався зі швидкістю 50-65 км/год.

Поліція розслідує причини ДТП. Жінку перевіряють на алкоголь і заборонені речовини.

ДТП сталося в районі Лас-Вегас-Стріп, де знаходяться великі казино і готелі. Жінка скоїла виїзд на тротуар прямо перед Paris Hotel&Casino, неподалік від місця пригоди проходив конкурс краси "Міс Всесвіт", а також знаходяться танцюючі фонтани.

В результаті ДТП постраждали 36 осіб, з яких одна особа загинула, а шестеро перебувають у критичному стані. 26 людей отримали поранення.

Сама водій у ДТП не постраждала, заявили в поліції. Агентство Ассошіейтед прес повідомляє про трирічну дитину, яка перебувала в автомобілі. Вона також не постраждала.