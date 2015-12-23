Після 30-річної перерви США відновлюють виробництво плутонію (відео)

Про це повідомляється на сайті лабораторії, інформує Lenta.ru.

Зразок оксиду плутонію-238 зроблений у вигляді порошку і вже може використовуватися як джерело тепла для космічних програм NASA. Таким чином, Окриджська національна лабораторія продемонструвала свою здатність забезпечити США дорогим радіоактивним ізотопом.

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Виробництво плутонію-238 почнеться у штаті Айдахо. Отримані зразки радіоактивного ізотопу будуть відправлені на зберігання в Лос-Аламоську національну лабораторію.

В даний час у розпорядженні США є 35 кілограмів плутонію-238, з яких вимогам NASA задовольняє половина. Цього достатньо, щоб забезпечити радіоізотопними джерелами енергії дві-три космічні місії агентства, заплановані на другу половину 2020 років.

При існуючому фінансуванні від Міністерства енергетики США (близько 15 мільйонів доларів на рік) Окриджська національна лабораторія гарантувала, що наростить виробництво плутонію-238 з 300-400 грамів до 1,5 кг на рік.

У США напрацювання плутонію-238 стартувало в 2013 році в Окріджській національній лабораторії.

Виробництво плутонію-238 у США було зупинено в кінці 1980-х років. До цього його отримували на заводі в Південній Кароліні.

У 1992 році Сполучені Штати підписали з Росією договір про закупівлю ізотопу для своїх космічних програм.

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Щоб отримати цей ізотоп, нептуній-237 змішують з оксидом алюмінію з утворенням суміші з високою щільністю гранул, поміщають в реактор, де суміш піддається опроміненню, перетворюється на нептуній-238 і потім — у плутоній-238. Згодом для відділення плутонію-238 від нептунію-238 суміш розчиняють і хімічним шляхом отримують перший ізотоп (у формі оксиду).