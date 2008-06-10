Росія збільшить присутність ВМФ у трьох океанах
22:57, 10 червня 2008Світ
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А підводних човнів - на Півночі
Міністерство оборони Російської Федерації планує в літній період навчання збільшити присутність ВМФ Росії в Атлантичному, Тихому і Північному Льодовитому океанах, а також збільшити радіус дії підводних сил Північного флоту, повідомив журналістам у вівторок начальник головного управління бойової підготовки і служби військ ВС РФ генерал-лейтенант Володимир Шаманов.
"Планами на літній період навчання визначено завдання збільшити присутність флоту не тільки в Атлантичному океані, але основні зусилля спрямувати на Тихий і Північний Льодовитий океани, а також збільшити радіус дії підводних сил Північного флоту", - сказав Шаманов.
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