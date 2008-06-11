Авіакатастрофа в Судані: загинули 28 людей

Під час аварії літака компанії Sudan Airlines в Судані загинули 28 осіб.

Як передає Газета.ru, як мінімум 123 людини із 217, які перебували на борту вижили, і лише 28 тіл було доставлено в місцевий морг. Про долю ще 66 осіб поки не повідомляється.

Літак, що виконував міжнародний рейс з Йорданії, після аварійної посадки з`їхав зі злітно-посадочної смуги і загорівся. На борту Airbus перебували 203 пасажири і 14 членів екіпажу.