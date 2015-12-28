Принц Чарльз має право безкарно застосувати ядерну бомбу у мирний час - The Independent

Про це повідомляє The Independent.

В ході дослідження Киркхоуп виявив, що завдяки титулу герцога Корнуолльского принц Чарльз звільнений від необхідності слідувати деяким законам, серед яких і "Акт про ядерний вибух", що передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення через запуск ядерної бомби у мирний час.

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Також принцу Чарльзу немає необхідності дотримуватися таких законів, як "Акт про захист даних" і "Акт про дику природу та сільську місцевість", які передбачають дотримання певних правил для збереження дикої природи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що він готовий застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно.