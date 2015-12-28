Принц Чарльз має право безкарно застосувати ядерну бомбу у мирний час - The Independent
Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз має право безкарно запустити атомну бомбу. До такого висновку дійшов науковий співробітник університету Плімута Джон Киркхоуп після вивчення деяких документів в державному архіві.
Про це повідомляє The Independent.
В ході дослідження Киркхоуп виявив, що завдяки титулу герцога Корнуолльского принц Чарльз звільнений від необхідності слідувати деяким законам, серед яких і "Акт про ядерний вибух", що передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення через запуск ядерної бомби у мирний час.
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Також принцу Чарльзу немає необхідності дотримуватися таких законів, як "Акт про захист даних" і "Акт про дику природу та сільську місцевість", які передбачають дотримання певних правил для збереження дикої природи.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що він готовий застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно.