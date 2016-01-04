Росія ввела обмеження на закупівлі закордонного софту

Постанова уряду РФ про введення обмеження на закупівлі російськими держорганами зарубіжного програмного забезпечення (ПЗ) за наявності вітчизняного аналога набуло чинності 1 січня.

Тепер російські держоргани повинні будуть закуповувати софт із спеціального російського реєстру, пише ТАСС.

Для проведення експертизи на включення відомостей до реєстру при Мінкомзв'язку РФ створюється спеціальна експертна рада, яка мінімум наполовину складатиметься з учасників, яких запропонують асоціації російських розробників софту.

Як повідомив міністр зв'язку і масових комунікацій РФ Микола Нікіфоров, перше засідання ради буде проведено відразу після новорічних свят. Очікується, що за його підсумками до реєстру увійдуть близько 100-150 програмних продуктів. Ведення реєстру російського ПЗ здійснюватиметься спеціальним оператором, зареєстрованим на території РФ.

Міністр пояснив, що російські компанії, чиї заявки при держзакупівлі будуть відхилені на користь іноземного ПЗ, можуть звертатися зі скаргами у Федеральну антимонопольну службу (ФАС) РФ. Відомство в свою чергу буде залучати Мінкомзв'язку в якості консультанта з таких спірних питань.

За даними голови Мінкомзв'язку РФ, держоргани в рік витрачають на ІТ-продукцію та послуги приблизно 80 млрд руб. Таким чином, за словами Нікіфорова, з набранням чинності норм про закупівлю вітчизняних розробників програм "очікує збільшення виручки, більше роботи, більше робочих місць, більше зарплати".

Протягом півроку Мінкомзв'язку вирішить питання про допуск до держзакупівель ПЗ, що походить із країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) на рівних умовах з російськими розробниками. Після погодження з Мінекономрозвитку і МЗС Росії відповідні пропозиції будуть направлені на затвердження в уряд.

Влітку 2015 року президент РФ Володимир Путін підписав федеральний закон, який визначив порядок і умови визнання ПО таким, що походить з РФ. Крім цього було передбачено створення реєстру російського ПЗ та були визначені базові критерії включення програмних продуктів у реєстр.

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Мінкомзв'язку РФ також підготувала проект постанови уряду, що зобов'язує держкомпанії наділяти преференцією при закупівлі вітчизняних розробників програмного забезпечення (ПЗ) і IT-обладнання щодо ціни договору в розмірі 15%.