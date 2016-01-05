Сирійська опозиція закликала всі арабські країни розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

Сирійська національна коаліція, яка базується в Туреччині, підтримала дії Ер-Ріяда і закликала "всі арабські та мусульманські держави зробити аналогічний крок".

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Іран, як і Росія, підтримує режим Башара Асада в Сирії, війська якого ведуть бойові дії проти "Ісламської держави" і повстанців, в тому числі і тих повстанських угруповань, яких підтримує Саудівська Аравія та інші країни в регіоні.

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Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника.