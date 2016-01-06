В районі ядерного полігону КНДР стався землетрус, не виключається його техногенний характер

Про землетрус повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС. За даними гідрометеорологічної служби Республіки Корея, магнітуда землетрусу склала 4,2 бала.

Епіцентр знаходився в 48 км на північний захід від міста Кілху. Епіцентр залягав на глибині 10 км

Даних про руйнування і жертви не надходило.

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При цьому, міністерство оборони Японії та Національне метеорологічне управління перевіряють природу даного землетрусу, пише ТАСС.

Так, міноборони Японії не виключає, що землетрус був штучним.

У той же час ряд південнокорейських ЗМІ повідомляє, що землетрус міг бути викликаний підземним вибухом ядерної бомби.

Журналісти посилаються на дані Сейсмічного центру Китаю. Його фахівці повідомили, що підземні поштовхи магнітудою 4,9 в КНДР могли бути наслідком ядерного випробування. У цьому районі, як наголошується, розташований ядерний полігон.

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Як додає ТАСС, в ході прес-конференції генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга озвучив припущення, що "це могло бути ядерне випробування".

"Виходячи з попередніх аналізів характеру таких підземних поштовхів, це могло бути ядерне випробування. Ми збираємо інформацію на цей рахунок", - сказав він.

Метеорологічне управління Японії також зазначає, що "землетрус носив техногенний характер і було схоже на попередні підземні ядерні випробування". За його даними, епіцентр землетрусу залягав біля самої поверхні. Відзначається, що глибина підземних поштовхів "близька до 0 км".

Як повідомляє агентство Ренхап, міністр закордонних справ Республіки Корея Юн Бьон Се скликав екстрену нараду, присвячену повідомленням про землетрус, що стався в середу на сході КНДР. "Міністерство закордонних справ зараз проводить нараду під керівництвом міністра для з'ясування ситуації", - повідомило джерело агентства.

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Раніше УНІАН повідомляв, що влада КНДР проводять роботи на полігоні Пунгери, які можуть бути підготовкою до випробування водневої бомби. Зазначалося, що Північна Корея може мати основу для термоядерного зброї, якщо враховувати останні проведені в країні дослідження в області ядерних технологій, історію випробувань снарядів і минув з початку розробок час.