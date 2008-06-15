Президент Афганістану погрожує ввести війська до Пакистану

Президент Афганістану Хамід Карзай погрожує ввести на територію Пакистану афганські війська для боротьби з бойовиками руху "Талібан", повідомляє Associated Press. За словами президента, його країна має право на самооборону, і якщо таліби перетинають пакистано-афганський кордон, здійснюючи напади на територію Афганістану, афганські сили мають "право робити те саме".

Х.Карзай вже давно переконує уряд Пакистану посилити боротьбу з талібами, які переховуються на пакистанській території. Проте ніколи раніше не заявляв про те, що афганські війська можуть перейти кордон.

Керівництво Північноатлантичного альянсу (НАТО) також пов`язує відновлення нападів бойовиків "Талібану" на Афганістан з активізацією їх роботи на території Пакистану, нагадує РосБізнесКонсалтинг. На думку представників НАТО, уряд Пакистану вживає недостатньо заходів для протидії терористичній загрозі.