Латвія хоче довгострокової присутності військ НАТО через посилення позицій РФ на західних кордонах

Про це заявив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс в ході зустрічі з помічницею секретаря Державного департаменту США Вікторією Нуланд, передає DELFI. Глава латвійського міністерства закордонних справ прокоментував заяву Росії про створення трьох великих дивізій армії поблизу кордонів Прибалтики.

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На його думку, в Латвії слід забезпечити довгострокову присутність військової сили країн-учасниць НАТО. Він вважає, що цей крок стане істотною гарантією того, що Альянс може здійснювати ефективну політику стримування".

"Особливо це важливо в ситуації, коли Росія оголошує про намір створити нові великі підрозділи на своїх західних кордонах", - сказав латвійський міністр.

Про те, що в 2016 році на західному напрямку Росії будуть сформовані три нові дивізії, повідомив російський міністр оборони Сергій Шойгу. Міністр назвав формування трьох нових дивізій "дуже важливим завданням", однак не пояснив, з чим пов'язано їх створення.