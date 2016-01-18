У портах Ірану після скасування санкцій з'явилися десятки нафтотанкерів

Про це свідчать дані онлайн-карти розташування морських суден сайту marinetraffic.com.

Як відомо, 16 січня після публікації доповіді МАГАТЕ, в якій говорилося, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми, пов'язані з цим міжнародні санкції проти нього були зняті.

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Скасування санкцій дозволяє Ірану негайно збільшити експорт нафти - це може чинити додатковий тиск на ринок, де в останні місяці склався надлишок пропозиції. Світові ціни на нафту різко впали в кінці 2015 - початку 2016 року.

Зняття санкцій також означає, що Іран отримає доступ до приблизно 50 мільярдів доларів, які були заморожені на його рахунках. Крім того, Іран зможе закуповувати обладнання та технології, доступ до яких був обмежений.

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Також, як стало відомо сьогодні вдень, Іран прийняв рішення різко збільшити видобуток нафти.

"Іран готовий збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу після зняття санкцій, указ про збільшення видобутку був виданий сьогодні (в понеділок)", - заявив заступник міністра нафти і керуючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рокнеддін Джаваді.