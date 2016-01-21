Водій снігоприбирача з "Внуково" визнав провину в загибелі голови Total

Про це заявив його адвокат Олександр Карабанов, передає Бі-бі-сі. "Мартиненко провину визнав в повному обсязі, зазначивши, що через несправність рації не почув сигналу і почав здійснювати зворотний маневр по перетинанню злітної смуги", - сказав адвокат.

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За його словами, він буде просити про особливий порядок розгляду справи щодо його підзахисного.

Решта обвинувачених винними себе не вважають.

15 січня стало відомо, що слідчі зняли всі звинувачення з диспетчера-стажера аеропорту Світлани Кривсун, визнавши, що як стажер вона все робила правильно і непричетна до скоєння злочину.

Обвинуваченими у справі залишаються інженер аеродромної служби "Внуково" Володимир Леденьов, водій машини, яка зіткнулася з літаком, Володимир Мартиненко, диспетчер Олександр Круглов і керівник польотів Внуковского центру управління повітряним рухом Роман Дунаєв.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 жовтня 2014 року в московському аеропорту "Внуково" чотиримісний літак Falcon, що слідував рейсом Москва-Париж, при зльоті зачепив снігоприбиральну машину, загорівся і впав на злітно-посадкову смугу. Загинули три члени екіпажу і пасажир - глава компанії Total Крістоф де Маржері.