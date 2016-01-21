Голова парламенту Молдови попросив опозицію дати уряду 100 днів

Голова парламенту Молдови Андріан Канду назвав надмірними вимоги відставки уряду країни, які висуває проросійська опозиція, що вийшла на акції протесту.

"Вони не визнають легітимність уряду і вимагають дострокових виборів. Є дуже мало причин для того, щоб проводити дочасні вибори. Уряд законний, про це свідчить і підтримка наших партнерів з розвитку, реакція зарубіжних лідерів, яка була вчора і сьогодні", - цитує Канду Русская служба ВВС.

Він закликав всіх заспокоїтися і дати уряду відпрацювати хоча б 100 днів, щоб воно стабілізувало ситуацію в країні.

Зустріч представників опозиції і влади Молдови выдбулася в резиденції президента країни Миколая Тімофті. Очікувалося, що він також візьме участь у переговорах, але президент так і не вийшов до опозиції.

Самі опозиціонери заявили, що їх основною вимогою є відставка уряду країни. На їхню думку, його було обрано незаконно.

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"Ми домовилися, що завтра до 13:00 нам повинні дати відповідь. Відставка цього уряду можлива у двох випадках: або голосуванням у парламенті, або рішенням Конституційного суду, який визнає затвердження кабінету Павла Філіпа незаконним", - заявив голова Партії соціалістів і один з лідерів протесту Ігор Додон.

Демонстранти в четвер заблокували будівлю парламенту країни. У п'ятницю опозиціонери обіцяють продовжити протести.

Як повідомляв УНІАН, у середу в Кишиневі почалися масові протести проросійської опозиції, які переросли у заворушення. Опозиція виступила проти затвердження уряду на чолі з демократом Павлом Філіпом.