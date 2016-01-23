Кемерон висловив готовність до діалогу з Росією по Сирії, попри напруженість між країнами

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, передає Бі-бі-сі. "Безсумнівно, у випадку з Сирією необхідно участь всіх гравців, чи то Саудівська Аравія, або Іран, або Росія. Всі повинні бути залучені в цей процес", - сказав Девід Кемерон в інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра".

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Відносини між Великобританією і Росією загострилися після оприлюднення підсумків громадського дізнання про вбивство екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні в листопаді 2006 року.

Суддя Роберт Оуен, який очолював дізнання, у минулий четвер оголосив підсумкову доповідь, згідно з якию Литвиненко був отруєний колишнім співробітником ФСБ Андрієм Луговим і бізнесменом Дмитром Ковтуном, що діяли, "ймовірно", з санкції Миколи Патрушева, який тоді був главою ФСБ, і особисто президента Росії Володимира Путіна.

Відразу після цього британський прем'єр зробив заяву, в якій назвав вбивство Литвиненка зовсім огидним, додавши: "Ця доповідь підтверджує те, що ми завжди підозрювали і що думали тоді, коли було скоєно це жахливе вбивство - що це було діяння, вчинене на замовлення держави". Однак британський прем'єр дав зрозуміти, що вважає за необхідне продовжити співпрацю з російською владою щодо таких питань, як сирійський конфлікт.

В інтерв'ю "Аль-Джазірі", опублікованому на сайті телеканалу, він розвинув цю тему. "Очевидно, у нас є серйозні проблеми у відносинах з Росією через те, що сталося, і ми правильно відреагували вчора (інтерв'ю було записано в п'ятницю), однак у тому, що стосується Сирії, як би це не було важко, ми повинні обговорювати ці питання з ними (з Росією), тому що криза може бути вирішена тільки тоді, коли всі гравці визнають, що врегулювання в їх спільних інтересах", - пояснив свою позицію Девід Кемерон.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до вбивства Литвиненка. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав дізнання, яке проходило в Лондоні, непрофесійним і поверхневим.