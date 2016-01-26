Туреччина погрожує бойкотувати переговори по Сирії у женевському форматі

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна не братиме участь у дипломатичних зустрічах, якщо курдська опозиційна партія "Демократичний союз" з Сирії стане учасником переговорів, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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ООН сьогодні заявила, що вже надіслала запрошення на нові переговори, охрещені ЗМІ як "Женева-3". Потенційними перемовниками можуть стати і особи, раніше виключені з опозиційного сирійського Комітету для переговорів, повідомили у спецпредставника ООН по Сирії Стафана де Містури.

Наразі невідомо, чи отримала курдська партія, що не є членом Комітету для переговорів, запрошення. "Демократичний союз" має військову підтримку США у боротьбі з "Ісламською державою".

Мевлют Чавушоглу заявив, що політична сила є терористичною організацією, якій не місце за столом для переговорів. Анкара вважає "Демократичний союз" відгалуженням забороненої Робітничої партії Курдистану, що здіймає криваві повстання у східній Туреччині з 1984 року.

Нагадаємо, у грудні 2015 року кілька провідних опозиційних у Сирії органів, у тому числі групи повстанців, утворили коаліцію для участі у мирних переговорах.