Туреччина погрожує бойкотувати переговори по Сирії у женевському форматі
Анкара готова бойкотувати новий раунд переговорів по врегулюванню конфлікту в Сирії, що запланований на кінець цього тижня у Женеві.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна не братиме участь у дипломатичних зустрічах, якщо курдська опозиційна партія "Демократичний союз" з Сирії стане учасником переговорів, передає українська редакція "Німецької хвилі".
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ООН сьогодні заявила, що вже надіслала запрошення на нові переговори, охрещені ЗМІ як "Женева-3". Потенційними перемовниками можуть стати і особи, раніше виключені з опозиційного сирійського Комітету для переговорів, повідомили у спецпредставника ООН по Сирії Стафана де Містури.
Наразі невідомо, чи отримала курдська партія, що не є членом Комітету для переговорів, запрошення. "Демократичний союз" має військову підтримку США у боротьбі з "Ісламською державою".
Мевлют Чавушоглу заявив, що політична сила є терористичною організацією, якій не місце за столом для переговорів. Анкара вважає "Демократичний союз" відгалуженням забороненої Робітничої партії Курдистану, що здіймає криваві повстання у східній Туреччині з 1984 року.
Нагадаємо, у грудні 2015 року кілька провідних опозиційних у Сирії органів, у тому числі групи повстанців, утворили коаліцію для участі у мирних переговорах.