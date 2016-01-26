Поляки більш раді шукачам притулку з України, ніж з Африки та Близького Сходу - опитування

Такі дані показало опитування, проведене CBOS, передае Радіо Польщі. Між тим, 41% опитаних схвалює надання втікачам тимчасової допомоги у Польщі, і лише 4% опитаних поляків виступає за те, щоб прийняти мігрантів і дозволити їм поселитися в Польщі.

Читайте такожПольща розмістить мігрантів в спеціальних центрах далеко від міст

Також дослідження показує, що молоді люди (віком до 44 років) частіше ніж старші виступають проти прийняття мігрантів. Сильніше протестують особи з нижчими доходами. За надання допомоги втікачам виступають частіше поляки з вищою освітою.

Стабільними залишають погляди щодо підтримки українців. Поляки удвічі більш схильні надати допомогу своїм східним сусідам з теренів, охоплених війною, ніж втікачам з-за меж Європи. 61% респондентів CBOS вважає, що Польща повинна прийняти українських мігрантів, а 31% виступає проти.

Опитування проводилося з 7 по 14 січня серед 1063 дорослих мешканців Польщі.