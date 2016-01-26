Bloomberg: На Заході прагнуть перегляду санкції проти Росії

Про це пише Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Журналісти видання пишуть що "установкою сцени" для припинення ізоляції Росії займаються Франція і Німеччина, у яких закінчується терпіння допомагати Україні досягти зобов'язань за мирною угодою.

"В Україні спостерігаються ознаки процесу "умиротворення". Це виглядає так, ніби всі сторони почали більш помітно просуватися до якогось рішення в поточному геополітичному безладі", - сказав Саймон Кихано-Еванс, головний стратег ринків в Commerzbank AG.

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Держсекретар Джон Керрі заявив у Давосі про те, що США можуть розглянути питання про зняття санкцій в цьому році, в силу того, що умови Мінських угод реалізовані. Після цього, з подібними заявами виступив ряд політиків.

Так, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле написав у газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung у понеділок, що ЄС необхідно встановити тісніші зв'язки з Росією, щоб допомогти припинити громадянську війну в Сирії і знизити напруженість на Близькому Сході між сунітами і шиїтами.

Ще раніше міністр економіки Франції Еммануель Макрон розповів що в його країні хотіли б скасування санкцій в літній час.

"Керрі говорить про можливість зняття санкцій, але Росія повинна співпрацювати з питань України та Сирії для того, щоб США скасувала деякі з них", - сказав Марк Кац, професор управління і політології в Університеті Джорджа Мейсона у Вірджинії.

За словами Каца, Керрі також прагнув заспокоїти тих європейських союзників, які незадоволені санкціями.

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"В даний момент криза в Україні більше не є основним міркуванням для політиків", - пише Bloomberg.

У статті йдеться про те, що Європа має давню залежність від поставок російського газу і зараз вимушена справлятися з натовпами мігрантів з Сирії. Мирні переговори по Сирії почнуться 29 січня, і Росія на них буде ключовим гравцем.

"Сигнали для поліпшення відносин з Росією показують вміння Путіна переконати західних політиків у тому, що він зацікавлений у вирішенні конфліктів навіть тоді, коли це необов'язково так", - говорить Глава програми Росії та Євразії при Chatham House Джеймс Ніксі.

"Пріоритетом Заходу є Сирія, пріоритетом Росії є Україна; їхні інтереси суттєво відрізняються від наших", - сказав Ніксі в інтерв'ю.

За його словами, основна проблема Заходу - це не Росія, а ісламський фундаменталізм.

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Франція і Німеччина можуть провести переговори з Росією та Україною 8 лютого, щоб спробувати вийти з глухого кута по Україні, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції в Москві у вівторок.

"Все більше і більше наших партнерів приходять до розуміння, що це не може тривати довше, і що це шкодить їхнім інтересам", - сказав Лавров.