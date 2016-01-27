Прем'єр Ізраїлю звинуватив генсека ООН у заохоченні тероризму

Раніше генсек ООН сказав щодо палестинців, що для пригнобленого народу природно реагувати на окупацію, повідомляє BBC.

У виступі на засіданні Ради безпеки ООН він також засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинців.

"Коментарі генерального секретаря ООН заохочують тероризм. Тероризму немає виправдання", - заявив Нетаньягу.

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В результаті хвилі збройних нападів з боку палестинців, що тривають із жовтня минулого року, були вбиті 28 ізраїльтян.

Через стихійний характер таких нападів їм важко запобігти.

Протягом останніх чотирьох місяців напади відбуваються практично щодня. Влада Ізраїлю вважає їх терористичними.

За цей же період були вбиті щонайменше 155 палестинців. Ізраїльська влада заявляє, що більшість з них - злочинці, розстріляних своїми жертвами або службами безпеки. Інші були вбиті в зіткненнях з ізраїльськими військовими або під час протестів.

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