Disney зніматиме "Зоряні війни" і після виходу на екрани нової трилогії

Про це заявив представник студії Боб Айгер, повідомляє DT.UA з посиланням The Guardian. За словами Боба Айгера, нові фільми будуть виходити і після того, як у 2019 році на екрани вийде новий епізод саги, режисером якого буде Колін Треворроу. За його словами, "на даний час на різних стадіях виробництва знаходяться 5 фільмів, включаючи сьомий епізод "Пробудження сили". Після їхнього виходу будуть випущені ще фільми, я не знаю скільки, і я не знаю, наскільки часто".

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За словами Адама Роджерса, "Disney продовжить випускати "Зоряні війни" до тих пір, поки глядачі будуть купувати на них квитки". Він також додав, що ті, хто, як і він, бачили вихід першого фільму на екрани, можуть не застати останню частину саги.

У 2012 році студія Disney придбала за $4 млрд кіностудію Lucasfilm, яка володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планувала зняти 3 фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, та декілька спін-оффів. Наступним фільмом серії "Зоряні війни", який вийде на екрани, буде "Вигнанець", його прем'єра запланирована на 16 грудня 2016 року. Фільм розповість про групу повстанців, яка викрадає плани Зірки смерті. Його режисером буде Гарет Едвардс, сценарій напише Кріс Вайц, а одну з головних ролей зіграє актриса Фелісіті Джонс.