ПАРЄ критично висловилося щодо стану демократії в Росії та низці інших країн
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції з критичними відгуками про стан демократії в Російській Федерації, Азербайджані, Туреччині, та меншою мірою – в низці інших країн.
Про це повідомляє Європейська правда.
Резолюції були присвячені системним утискам неурядових організацій та обмеженню прав правозахисників. Найбільші претензії висловлювалися на адресу Москви та Баку.
Як відомо, в Азербайджані, фактично, силовими методами була припинена діяльність правозахисників, а декілько ключових громадських діячів опинилися за гратами. В Росії досі діє закон про "іноземних агентів", що обмежує діяльність організації, які отримують фінансування з-за кордону, створюються додаткові перепони для їх роботи.
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Серед іншого, асамблея Комітету міністрів РЄ створити окрему платформу, яка би опікувалась питаннями та проблемами НУО в країнах-членах Ради Європи.