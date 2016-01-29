Фінляндія розпочала оцінку перспектив вступу до НАТО

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Фінляндії, повідомляє Yle.

Наголошується, що для формулювання цієї оцінки призначені чотири фахівці. Так, Фінляндію представляє глава зовнішньополітичного інституту Тейя Тіїлікайнен і колишній посол у Росії та Німеччини Рене Нюберг. Також у роботі будуть брати участь колишній посол Швеції в Тель-Авіві, Гельсінкі та Лондоні Матс Бергквіст і голова Міжнародного інституту стратегічних досліджень та Женевського центру політики безпеки Франсуа Ейсбур з Франції.

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Передбачається, що оцінка перспектив можливого вступу Фінляндії до НАТО буде готова вже навесні.

Раніше УНІАН повідомляв, що суспільна підтримка вступу нейтральної останніми десятиліттями Фінляндії до НАТО ще досить низька: 27% висловилися за вступ, 57% проти.