У Китаї врятували 4 шахтарів, які провели під землею 36 днів

Як передає ВВС, чоловіки опинилися в пастці після обвалу гіпсової копальні в східній провінції Шаньдун в грудні.

Китайський телеканал CCTV показав кадри, на яких рятувальники витягають на поверхню одного з гірників, якого потім везуть до лікарні.

Внаслідок обвалу в підземній пастці опинилися 17 людей. Раніше рятувальники вже підняли на поверхню чотирьох гірників, один загинув. Доля решти невідома.

Врятовані гірники перебувають у стабільному стані, їх обстежують у місцевій лікарні.

В рятувальній операції брали участь понад 400 людей.

Протягом кількох минулих тижнів вони копали тунель до гірників під завалами, а воду і рідку їжу їм передавали через вузьку свердловину. Гірників, по одному, лебідкою підняли на поверхню в спеціально сконструйованій капсулі.

Телебачення показало також кадри, зняті в копальні. На цих кадрах чоловіки сидять разом, а один із них каже: "Я відчуваю полегшення, тепер я в безпеці. Ми вас (рятувальників) пам'ятатимемо завжди".

Обвал шахти в місті Піньї стався вранці 25 грудня і був настільки потужним, що його зареєстрували в центрі моніторингу землетрусів Китаю.

Місцеві ЗМІ пізніше повідомили, що поліція вжила "належних заходів" проти кількох начальників компанії Yurong, якій належить аварійна шахта, а місцевих партійних чиновників звільнили з роботи.

Голова компанії Ма Коньбо через кілька днів після інциденту втопився, стрибнувши в затоплену шахту.