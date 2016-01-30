У Китаї врятували 4 шахтарів, які провели під землею 36 днів
У Китаї державні ЗМІ повідомили, що рятувальники підняли на поверхню чотирьох гірників, які провели під завалами 36 днів.
Як передає ВВС, чоловіки опинилися в пастці після обвалу гіпсової копальні в східній провінції Шаньдун в грудні.
Китайський телеканал CCTV показав кадри, на яких рятувальники витягають на поверхню одного з гірників, якого потім везуть до лікарні.
Внаслідок обвалу в підземній пастці опинилися 17 людей. Раніше рятувальники вже підняли на поверхню чотирьох гірників, один загинув. Доля решти невідома.
Врятовані гірники перебувають у стабільному стані, їх обстежують у місцевій лікарні.
В рятувальній операції брали участь понад 400 людей.
Протягом кількох минулих тижнів вони копали тунель до гірників під завалами, а воду і рідку їжу їм передавали через вузьку свердловину. Гірників, по одному, лебідкою підняли на поверхню в спеціально сконструйованій капсулі.
Телебачення показало також кадри, зняті в копальні. На цих кадрах чоловіки сидять разом, а один із них каже: "Я відчуваю полегшення, тепер я в безпеці. Ми вас (рятувальників) пам'ятатимемо завжди".
Обвал шахти в місті Піньї стався вранці 25 грудня і був настільки потужним, що його зареєстрували в центрі моніторингу землетрусів Китаю.
Місцеві ЗМІ пізніше повідомили, що поліція вжила "належних заходів" проти кількох начальників компанії Yurong, якій належить аварійна шахта, а місцевих партійних чиновників звільнили з роботи.
Голова компанії Ма Коньбо через кілька днів після інциденту втопився, стрибнувши в затоплену шахту.