Близько 100 людей у масках напали на біженців в центрі Стокгольма

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на The Telegraph.

Близько ста осіб у масках скоїли напад на біженців в центрі Стокгольма. Також вони розкидали листівки з гаслом «Досить!» на вулицях Стокгольма. На листівках також говорилося, що треба дати «північноафриканським дітям, які плутаються під ногами, покарання, яке вони заслуговують».

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Поліція затримала трьох осіб: один з них вдарив поліцейського, а інші - носили маски і кастети, що заборонено в Швеції.

У поліції заявили, що затримані планували напад на дітей біженців.

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Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Сотні мешканок міста і туристів повідомили про домагання і грабежі, які здійснювали чоловіки "арабської і північноафриканської" зовнішності. За нападами послідували масові протести проти прийому біженців.