Пентагон підтвердив порушення повітряного простору Туреччини військовим літаком РФ
Пентагон підтверджує заяви Анкари про порушення російським військовим літаком турецького повітряного простору.
Про це заявив представник Пентагону Марк Райт, повідомляє РИА Новости.
"Ми в курсі повідомлень і можемо підтвердити, що вчора ще один російський військовий літак порушив повітряний простір Туреччини і НАТО", — заявив представник Пентагону.
Згідно з повідомленням, американське військове відомство закликає Росію і Туреччину вести переговори та вжити заходів щодо недопущення ескалації.
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Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.
Інцидент стався напередодні, в суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.
Російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.
Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військовій операції в Сирії. У відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.