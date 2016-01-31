Пентагон підтвердив порушення повітряного простору Туреччини військовим літаком РФ

Про це заявив представник Пентагону Марк Райт, повідомляє РИА Новости.

"Ми в курсі повідомлень і можемо підтвердити, що вчора ще один російський військовий літак порушив повітряний простір Туреччини і НАТО", — заявив представник Пентагону.

Згідно з повідомленням, американське військове відомство закликає Росію і Туреччину вести переговори та вжити заходів щодо недопущення ескалації.

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Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.

Інцидент стався напередодні, в суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.

Російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військовій операції в Сирії. У відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.