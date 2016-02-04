Лавров заявляє, що Москва не забуде Туреччині збитий російський бомбардувальник

Повний текст інтерв'ю опубліковано у четвер на сайті російського дипвідомства.

"Ми не забудемо цього пособництва терористам, - наголосив міністр. - Водночас не ставимо знак рівності між частиною сьогоднішньої правлячої верхівки, яка несе пряму відповідальність за загибель наших військовослужбовців у Сирії, і нашими давніми й надійними друзями в середовищі турецького народу".

За словами Лаврова, для Росії питання боротьби з тероризмом, так само як і врегулювання в Сирії, "має принциповий характер".

"Тому атака ВПС Туреччини на російський бомбардувальник наших підходів змінити не може, - зазначив очільник МЗС РФ. - Якщо турецька провокація переслідувала цю мету, то її автори явно прорахувалися".

Лавров наголосив, що «такі дії не могли не позначитися на російсько-турецьких відносинах - довіру до Туреччини як до партнера серйозно підірвано».

«У результаті співробітництво між нашими країнами, для вибудовування якого за останні роки було докладено чимало зусиль, призупиняється з багатьох напрямків. Це був не наш вибір», - сказав очільник російського МЗС.

При цьому він поскаржився, що «до теперішнього часу ми так і не почули від керівництва Туреччини ні вибачень, ні виразу готовності будь-яким чином компенсувати наслідки скоєного, ні наміру належним чином покарати винних».

«Навпаки, з Анкари лунають твердження про те, що турецька сторона мала рацію і захищала свій нібито порушений суверенітет», - зазначив Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вторгся у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія нестиме відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела щодо Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво у закупівлях нафти у терористичного угрупування "Ісламська держава".