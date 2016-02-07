У Колумбії кількість заражених вірусом Зіка вагітних жінок перевищила 3 тисячі

Як передає Reuters, колумбійський лідер також повідомив, що з них 3 177 становлять вагітні жінки.

"Прогноз такий, що в кінцевому рахунку у нас може бути 600 тисяч випадків", - сказав Сантос.

Він також додав, що в країні в результаті може бути зареєстровано також близько 1 тисячі випадків синдрому Гійена-Барре - рідкісного важкого захворювання, яке може призвести до паралічу і яке влада деяких країні пов'язує з лихоманкою Зіка.

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Вірус Зіка небезпечний виникненням мікроцефалії у новонароджених.

За словами Сантоса, в країні таких випадків поки що не зафіксували.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Алехандро Гавірія повідомив, що від лихоманки Зіка вже померли три людини.

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Найбільша концентрація заражених спостерігається в провінції Північний Сантандер, де їх близько 5 тисяч. При тому там живуть 31% інфікованих вагітних жінок.

При цьому влада зазначає, що з урахуванням незареєстрованих випадків і пацієнтів без симптомів інфекції мова може йти про 80-100 тисяч інфікованих вірусом Зіка.