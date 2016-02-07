В Алжирі обмежили термін президента
Алжирські законодавці в неділю, 7 лютого, проголосували за зміни до Конституції країни, запропоновані президентом Абдельазізом Бутефлікою.
Серед запропонованих змін, зокрема, відновлення норми щодо обмеження часу перебування на посаді президента двома п'ятирічними термінами та розширення повноважень парламенту. Бутефліка є президентом Алжиру з 1999 року - вже майже 17 років, передає Німецька хвиля.
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"Реформи, які ми почали, дозволяють перейти до нової політичної і конституційної фази, на основі демократичних принципів", - цитує заяву президента Алжиру агентство Reuters.
За словами урядовців, ці поправки завершують політичну реформу, яку Бутефліка пообіцяв після "арабської весни" у 2011 році. Наступним кроком може стати призначення нового уряду - за новим законодавством президент тепер при виборі прем'єр-міністра повинен консультуватися з більшістю в парламенті. Також він повинен створити незалежний орган зі спостереження за виборами.
Водночас лідери опозиції назвали зміни поверховими та бойкотували голосування.