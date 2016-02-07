В Алжирі обмежили термін президента

Серед запропонованих змін, зокрема, відновлення норми щодо обмеження часу перебування на посаді президента двома п'ятирічними термінами та розширення повноважень парламенту. Бутефліка є президентом Алжиру з 1999 року - вже майже 17 років, передає Німецька хвиля.

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"Реформи, які ми почали, дозволяють перейти до нової політичної і конституційної фази, на основі демократичних принципів", - цитує заяву президента Алжиру агентство Reuters.

За словами урядовців, ці поправки завершують політичну реформу, яку Бутефліка пообіцяв після "арабської весни" у 2011 році. Наступним кроком може стати призначення нового уряду - за новим законодавством президент тепер при виборі прем'єр-міністра повинен консультуватися з більшістю в парламенті. Також він повинен створити незалежний орган зі спостереження за виборами.

Водночас лідери опозиції назвали зміни поверховими та бойкотували голосування.