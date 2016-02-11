НАТО здійснюватиме спостереження в Егейському морі за незаконною міграцією - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

”Ми тільки що дійшли згоди, що НАТО забезпечить підтримку в наданні допомоги у зв`язку із кризою, пов`язаною з біженцями та мігрантами”, - наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що угода укладена після спільного звернення Німеччини, Греції та Туреччини.

”Мета полягає в участі у міжнародних зусиллях - щоб зупиняти незаконну торгівлю людьми і незаконну міграцію в Егейському морі”, - сказав Столтенберг.

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В тому регіоні вже розміщена друга морська група НАТО, якою керує німецьке командування.

Ця група збиратиме первинну інформацію та спостерігатиме за ситуацією у Егейському морі, повідомив генсекретар Альянсу.

При цьому він заявив, що частиною угоди є те, що грецькі і турецькі Збройні сили не здійснюватимуть операції в територіальних водах та повітряному просторі одна одної.

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"Не йдеться про зупинення або повернення назад човнів мігрантів. НАТО надаватиме критичну інформацію та розвідувальні дані, щоб допомогти у протистоянні торгівлі людьми та злочинним мережам", - заявив Столтенберг.

За його словами, кораблі НАТО співпрацюватимуть з національними прикордонними морськими службами та європейською прикордонною службою Frontex.