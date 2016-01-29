Цього року лише з Туреччини до Європи прибуде близько 1 мільйона біженців - Frontex

Про це заявив голова Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex Фабріс Леггері в інтерв'ю виданню Der Spiegel, скорочена версія якого оприлюднена у п'ятницю, 29 січня, передає Deutsche Welle.

За словами Леггері, причиною потоку біженців залишається, зокрема, громадянська війна в Сирії. "Не слід плекати ілюзій: поки в Сирії тривають вбивства, біженці прибуватимуть. Було б досягненням, якби вдалося б утримувати їхню кількість стабільною", - наводить слова чиновника агенція dpa.

"Попри погані погодні умови, щодня до Греції прибувають від 2 до 3 тисяч людей. Це все таки 1 мільйон упродовж року, я математику знаю", - наголосив Леггері.

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Водночас він розкритикував недостатні дії Туреччини задля зменшення напливу біженців. "Туреччині слід дещо ускладнити бізнес контрабандистам. Це - організовані злочинці, й турецька поліція зобов'язана та й має можливість покласти край їхній діяльності". На тлі цього критичним мінімумом є надання з боку Туреччини інформації про біженців, приміром скільки їх та звідки вони, пояснив Легеррі.