Підтримка Росією Асада у Сирії є стратегічною помилкою та не сприяє боротьбі з ІД - глава Пентагону

Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі після засідання міністрів оборони глобальної коаліції по боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава", передає кореспондент УНІАН.

Міністр оборони США нагадав, що дії Росії у Сирії не відповідають тим заявам, які робить РФ стосовно до ситуації у цій країні.

"Росіяни у переважній більшості своїх повітряних ударів вражають цілі, які не націлені на ІДІЛ. Замість цього, вони стали учасниками громадянської війни у Сирії... шляхом підтримання режиму (президента Башара аль-Асада - УНІАН) та розпалюванням громадянської війни", - сказав Картер.

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Міністр оборони США рішуче заявив, що ця громадянська війна повинна припинитися.

"Я гадаю, що наразі найбільш трагічним наслідком російський дій є переміщення великої кількості людей у Сирії. Я говорив раніше, і це не змінилося - це є стратегічною помилкою росіян", - заявив Картер.

У цьому зв'язку він наголосив, що РФ не має наміру координувати або брати будь-яким чином участь у міжнародній коаліції у боротьбі з "Ісламською державою".

"Ми налаштовані у нашій кампанії завдати поразки ІДІЛ з військової точки зору. Ми впевнені, що зробимо це. Росіяни не допомагають у цьому відношенні, але ми це зробимо у будь-якому разі", - наголосив Картер.

Водночас він заявив, що РФ стосовно Сирії рухається у неправильному напрямку. "Ми хочемо направлятися у правильному напрямку, а саме у тому напрямку, коли там буде політичний перехідний період, який гарантує сирійському народу уряд та майбутнє, у якому не буде Башара Асада частиною цього уряду", - наголосив Картер.