Глава Пентагону припустив приєднання НАТО до глобальної коаліції у боротьбі із ісламістами
Міністр оборони США Ештон Картер заявляє про можливе приєднання НАТО до глобальної коаліції у боротьбі із терористичним угрупуванням "Ісламська держава" у Сирії та Іраку.
Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі після засідання міністрів оборони глобальної коаліції по боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава", передає кореспондент УНІАН.
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"Я також повинен згадати, що дякуючи керівництву Генерального секретаря НАТО Єнсу Столтенбергу, ми зараз вивчаємо можливість приєднання НАТО до коаліції в якості самостійного учасника", - заявив Ештон Картер.
Він зазначив, що це є значною подією.
"НАТО як новий член, привнесе унікальні можливості, які можуть бути задіяні проти ІДІЛ, включаючи досвід у нарощенні потенціалу партнерів, у навчанні наземних сил та забезпеченні стабілізаційної підтримки", - вважає Ештон Картер.
При цьому він заявив, що з нетерпінням очікує обговорення відповідної ролі Альянсу з членами міжнародної коаліції у найближчі дні та тижні.