Могеріні: в сирійському конфлікті настає "момент істини"

Про це заявила в інтерв'ю Бі-бі-сі верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. За її словами, світові лідери, які беруть участь у конференції з безпеки в Мюнхені, повинні реалізувати на практиці угоду про припинення бойових дій у Сирії протягом тижня і негайний початок поставок гуманітарної допомоги.

Читайте такожСаудівська Аравія допускає силове повалення АсадаФедеріка Могеріні підкреслила, що Європа робить все можливе, щоб цей план спрацював, і в Женеві б поновилися переговори про пошук політичного вирішення конфлікту.

Раніше влада США попередила, що міжнародна угода про паузу в боях в Сирії не спрацює, якщо Росія не змінить свого підходу. Західні країни закликали Росію переглянути свою стратегію авіанальотів у Сирії, як таку, що пов'язана з масовою загибеллю мирних громадян. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що "немає доказів", і охарактеризував нинішні відносини між країнами НАТО і Москвою як початок нової холодної війни.

На запитання Бі-бі-сі про те, чи буде Європа брати участь в "плані Б" - наземної операції - Федеріка Могеріні відповіла: "Європа вкладає всю свою силу, всі свої зусилля, щоб "план А" спрацював. Ми виробили цей план близько 48 годин тому. Ми повинні зробити так, щоб він запрацював протягом наступних семи днів. Давайте сконцентруємо нашу енергію і працю на тому, щоб це спрацювало, що складно. Дуже складно".

Повстанці зі скепсисом поставилися до досягнутої в Мюнхені угоди про припинення бойових дій в Сирії. В інтерв'ю Бі-бі-сі представники трьох повстанських груп знову повторили свою вимогу про усунення президента Башара Асада від влади.