Поведінка росіян у Мюнхені була агресивною та зверхньою – делегати від США

Про це повідомляє Голос Америки.

«Як на мене, поведінка росіян нагадує поведінку Путіна у 2007 році. Дуже агресивна, дуже антагоністична. Втім, згадки про Холодну війну є зовсім недоречними», - сказав сенатор Маккейн.

Російські делегати заявили, що мирний план у Сирії скоріш за все провалиться у той час, коли підтримані російськими авіаударами сили уряду Ассада захопили осередки опозиції біля Алеппо. Французькі делегати звинуватили Росію у бомбардуванні мирного населення Сирії вже через день після того, як міжнародна спільнота погодилась припинити військові операції.

Читайте такожМедведєв: Захід вважає Росію "другорядною країною"

«Він (Дмитро Медведєв-ред.) приїжджає сюди і попереджає нас, Захід, що ми не повинні допустити початку нової Холодної війни. Це при тому, що саме вони, росіяни, власними руками загарбали Крим, досі мають війська в Україні, а тепер ще знову надіслали війська на Близький Схід», - говорить колишній сенатор Джо Ліберман.

Нагадаємо, що присутній на конференції Держсекретар США Джон Керрі у свою чергу попередив, що шлях до зняття санкцій для Росії єдиний – вивід з України зброї та військових, звільнення полонених та надання доступу до окупованих території.