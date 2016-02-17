Британія підняла винищувачі "Тайфун" на перехоплення російських бомбардувальників

Про це з посиланням на інформацію речника Міністерства оборони Великої Британії повідомляє Reuters.

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Британські винищувачі були підняті в небо для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наближалися до британського повітряного простору.

Випадки перехоплення російських літаків країнами-членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО) почастішали впродовж минулого року в умовах зростаючої напруженості між Заходом і Москвою через ситуацію в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що літаки Альянсу за останні два роки піднімалися у повітря більше 400 разів для перехоплення російських літаків.

"Впродовж двох останніх років російська повітряна діяльність поруч з європейським повітряним простором НАТО збільшилась майже на 70%. У відповідь, літаки союзників піднімалися понад 400 разів для перехоплення російських літаків", - наголосив Столтенберг.